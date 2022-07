Nord Stream 1: Offenbar strömt wieder Gas durch Ostsee-Pipeline Stand: 19.07.2022 19:01 Uhr Durch die Ostseepipline Nord Stream 1 ist offenbar wieder Gas transportiert worden. Das belegen öffentliche Netzdaten des Pipelinebetreibers.

Demnach ist am Dienstag zwischen 14 und 17 Uhr eine Gasmenge von mehr als 50.000 Kilowattstunden geströmt. Die Gaspipeline wird derzeit gewartet und soll ab Donnerstag (21.Juli) wieder betriebsbereit sein. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge will Gazprom nach dem Ende der Wartungsarbeiten wieder Gas liefern, aber wie vor der Abschaltung ebenfalls in gedrosselter Menge. Ob das politische Gründe hat oder an der noch immer fehlenden Turbine liegt, ist nicht bekannt.

Weitere Informationen Nord Stream 1: Grünes Licht für Ausfuhr von Gasturbine Somit könnte Nord Stream 1 ab dem 21. Juli wieder liefern - vorausgesetzt Russland dreht den Hahn wieder auf. mehr

Gazprom hatte mit Aussagen für Verunsicherung gesorgt

Der russische Konzern Gazprom hatte den Weiterbetrieb der Pipeline Nord Stream 1 vor dem Hintergrund der Reparatur in Frage gestellt. Am 11. Juli hatten hatten reguläre Wartungsarbeiten an der Nord-Stream-Pipeline begonnen. Durch den Stopp des Gasflusses durch die Ostsee-Pipeline war die Einspeicherung von Gas in Deutschland fast zum Erliegen gekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.07.2022 | 19:00 Uhr