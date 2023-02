Stand: 23.02.2023 10:00 Uhr Rostock: Wasserspring-Meisterschaft in der Neptunhalle

In Rostock findet die Internationale Deutsche Meisterschaft im Wasserspringen statt. Bis Sonntag treten 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Gute Chancen hat unter anderem die 19-jährige Junioren-Weltmeisterin Jette Müller. Insgesamt sind vom gastgebenden Wasserspringerclub Rostock 14 Aktive dabei. Der Eintritt in der Neptunhalle ist frei.

