Usedom: Einheitsfeuerwerk in den Kaiserbädern

Den Tag der Deutschen Einheit feiert die Insel Usedom in diesem Jahr wieder mit einem großen Einheitsfeuerwerk. Zwei Jahre lang musste das Pyro-Event pandemiebedingt ausfallen. Ab 19.30 Uhr starten die ersten Raketen am Strand von Heringsorf. Dann geht es im Zehn-Minuten-Takt weiter in Ückeritz, Kölpinsee, Koserow und Zempin. Auf einer Strandlänge von knapp 50 Kilometern können Schaulustige das Spektakel mitverfolgen. Seinen Höhepunkt findet es dann gegen 20.45 Uhr in den Ostseebädern Zinnowitz, Trassenheide und Karlshagen.

