Stand: 23.08.2022 17:30 Uhr Born auf dem Darß: Vermisster Angler aus Jena ist tot

Anfang August ist ein Mann aus Jena als vermisst gemeldet worden, sein Auto und private Gegenstände hat die Polizei wenig später in Ahrenshoop auf dem Darß gefunden. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat nun mitgeteilt, dass dieser Fall geklärt ist. Die gerichtsmedizinische Untersuchung einer wenige Tage später gefundenen Leiche hat ergeben, dass es sich um den vermissten 43-jährigen Mann aus Jena handelt. Der Mann hatte in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub gemacht. Er war am 4. August von Ahrenshoop aus mit dem Auto zum Angeln gefahren und nicht zurückgekehrt. Zur Todesursache machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. | 23.08.2022 17:30