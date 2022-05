Stand: 09.05.2022 07:00 Uhr Linke will Bockhahn nach zweifelhaftem Tweet anhören

Die Partei die Linke in Mecklenburg-Vorpommern behält sich weiterhin eine Reaktion auf einen zweifelhaften Tweet ihres Parteimitglieds Steffen Bockhahn vor. Der Landesvorstand will Bockhahn erst noch gemeinsam mit den Spitzen der Rostocker Bürgerschaftsfraktion und des Kreisvorstands anhören, sagte die Landesvorsitzende Vanessa Müller sagte dem NDR. Bockhahn hatte im Rahmen der Sexismusdebatte innerhalb der Linken einen geschmacklosen Tweet abgesetzt und anschließend gelöscht. Müller sagte, der Tweet des Rostocker Sozialsenators sei nicht zu tolerieren und das werde man bei dem gemeinsamen Treffen in einer Mahnung deutlich machen. | 09.05.2022 07:00