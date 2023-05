Stand: 04.05.2023 07:00 Uhr Wismar: Hanseschau beginnt mit über 200 Ausstellern

Über 200 Aussteller präsentieren von heute an bei der Hanseschau in Wismar wieder Produkte und Dienstleistungen aus Meckelnburg-Vorpommern. Mit einem überarbeiteten Konzept sollen an den kommenden vier Veranstaltungstagen wieder mehr Gäste angelockt werden. In diesem Jahr wurde das Ausstellungsgelände umgestaltet. In der Mitte befindet sich nun ein Marktplatz, von dem aus die Besucher in alle fünf Hallen kommen. In einer Halle sind an den ersten beiden Tagen unter anderem Start-Ups und Handwerkskünstler vertreten. Im vergangenen Jahr besuchten 10.000 Gäste die Messe. Die Hanseschau wird von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin präsentiert.

