Stand: 03.12.2022 07:55 Uhr Handball: Empor Rostock holt Auswärtspunkt in Konstanz

In der 2. Handball-Bundesliga hat der Empor Rostock am Freitagabend im Abstiegskampf einen Auswärtspunktholen holen können. Bei der HSG Konstanz gab es am Ende ein 32:32.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.12.2022 | 07:00 Uhr