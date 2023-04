Neues Gesetz erleichtert Homosexuellen das Blutspenden

Stand: 01.04.2023 07:42 Uhr

Am 1. April ist ein Gesetz in Kraft getreten, das homosexuellen Männer das Blutspenden erleichtert. Trotzdem wird die Umsetzung etwas dauern. Erst müssen die Bundesärztekammer und die Arzneiprüfstelle am Paul-Ehrlich-Institut darüber beraten.