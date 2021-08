Neue Fährverbindung zwischen Rostock und Stockholm Stand: 31.08.2021 13:55 Uhr Premiere am Rostocker Überseehafen: Die neue Fährlinie "Hansa Destinations" zwischen Rostock und der Region Stockholm in Schweden ist in Betrieb. Sie gehört zur schwedischen Reederei Gotland AB.

Der Zielhafen Nynäshamn liegt etwa 60 Kilometer südlich von Stockholm - und verfügt über eine S-Bahn-Anbindung in die schwedische Hauptstadt. Das Fährschiff "MS Drotten" ist knapp 200 Meter lang und kann bis zu 1.400 Passagiere sowie Pkw und Lkw an Bord nehmen. Die Überfahrt dauert der Reederei zufolge rund 18 Stunden.

Vorerst drei Fahrten pro Woche geplant

Zunächst sind wöchentlich drei Fahrten zwischen dem Rostocker Überseehafen und Nynäshamn geplant - am Wochenende mit einem zusätzlichen Halt in Visby auf Gotland. Eine einfache Fahrt kostet 39 Euro - wer auf der Fahrt in einer Kabine schlafen möchte, muss noch einmal 30 Euro draufzahlen. Demnächst soll zusätzlich noch ein zweites Schiff zum Einsatz kommen, um die Linie täglich bedienen zu können. Dann soll im Wechsel auch noch Visby auf der Insel Gotland angelaufen werden.

"MS Drotte" soll auch Güterverkehr entlasten

Mit rund 1.650 Frachtmetern pro Fahrt soll das neue Fährschiff auch den Güterverkehr auf den Straßen entlasten. Jährlich kann das Schiff laut Reederei etwa 75.000 Lkw befördern. So sollen auch die Emissionen im Güterverkehr um bis zu 20 Prozent reduziert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Der Tag | 31.08.2021 | 16:00 Uhr