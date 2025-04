Stand: 30.04.2025 18:21 Uhr Viez: Unbekannte ensorgen illegal Müll im Wald

In einem Waldstück bei Viez in der Nähe von Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Unbekannte offenbar illegal Abfälle entsorgt. Ein Zeuge hatte der Polizei einen Hinweis gegeben. Den Angaben zufolge waren vor Ort Baumaterialien in blauen und schwarzen Mülltüten verpackt. Nach ersten Schätzungen handelt es sich um 15 bis 20 Kubikmeter Bauschutt, Dämmmaterial und Asbestplatten. Die Wasserschutzpolizei hat als Umweltermittlungsbehörde Strafanzeige gestellt. Sie nimmt außerdem Zeugenhinweise entgegen.

