Zahl der Arbeitslosen in Vorpommern im April gesunken

Im Landkreis Vorpommern-Rügen ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 1.200 Menschen zurückgegangen. Die Quote sank damit von 10 auf 8,9 Prozent. Ein Grund dafür könnte der Saisonstart in der Tourismusbranche sein. Das zeigt sich z.B. darin, dass die Urlaubsregionen mit gut 50 Prozent den größten Anteil am Rückgang der Arbeitslosigkeit ausmachen. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum März um 500 gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 9,2 Prozent.

Immer mehr Unternehmen beschäftigen ihr Personal auch im Winter

Die Zahl der Beschäftigten im Sommer und im Winter gleicht sich immer mehr an. Ein Grund dafür sei, dass immer mehr Betriebe versuchen, ihr Personal auch nach der Saison zu halten, teilt die Arbeitsagentur Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit. Manche Firmen nutzen den Winter, also die auftragsarme Zeit, um ihre Beschäftigten weiterzubilden. Die Arbeitsagentur Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) spricht sogar von einem Lernprozess im Hotelier- und Gastronomiegewerbe. Es sei immer schwerer qualifiziertes Personal zu bekommen, wie z.B. Küchenchefs und Restaurantleiter. Darum entscheiden sich immer mehr Betreiber dazu, ihre Mitarbeiter das ganze Jahr über zu beschäftigen. Für dieses Jahr hoffen die Agenturen auf eine ähnlich niedrige Zahl der Arbeitslosen wie vor dem Krieg in der Ukraine. Nach Ausbruch des Krieges im Februar 2022 sorgten vor allem die hohen Energiepreise dafür, dass weniger Personal eingestellt wurde. Jetzt hat sich die Lage jedoch stabilisiert. Die Arbeitslosenquote könnte deshalb wieder auf unter 8 Prozent sinken, so die Arbeitsagentur Stralsund.

