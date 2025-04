Stand: 30.04.2025 18:43 Uhr Kulturausschuss Neustrelitz blockiert Geld für Kunstnacht

In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gibt es Diskussionen um die Lange Kunst- und Einkaufsnacht im September. Der Kulturausschuss der Stadt hat am Dienstagabend einen Teil der Fördergelder dafür nicht bewilligt. Es geht um 8.500 Euro. Diese Summe hatte das Kunsthaus Neustrelitz beantragt. Der Verein organisiert einen Teil der Kunst- und Einkaufsnacht. Einige Vertreter der CDU und die der AfD stimmten gegen den Antrag. Ohne die Fördergelder könne der Verein seine Angebote zu der Veranstaltung Mitte September nicht stemmen - zum Beispiel in der Schlossstraße, im Antiquariat und im Kulturquartier, so Thomas Kowarik vom Kunsthaus. Die Gesamtkosten der Langen Kunst- und Einkaufsnacht, die auch von der Stadt organisiert wird, lagen im vergangenen Jahr bei mehr als 44.000 Euro.

