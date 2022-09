Neue Corona-Verordnung: Mit schlanken Maßnahmen in den Herbst Stand: 20.09.2022 14:43 Uhr Die Landesregierung hat eine neue Corona-Landesverordnung beschlossen, die ab dem 1. Oktober, also in zwei Wochen in Kraft tritt. Da die Infektionslage derzeit entspannt ist, reichen momentan Basisschutzmaßnahmen aus, so Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD).

Um durch den bevorstehenden dritten Corona-Winter zu kommen, setzen Bund und Land auf die Maskenpflicht. Diese gilt ab dem 1. Oktober im Nah- und Fernverkehr, sowie in allen medizinischen Einrichtungen. Wer Krankenhäuser, Pflegeinrichtungen und Arztpraxen betritt, braucht außerdem einen Test - im besten Fall einen kostenlosen aus einem Testzentrum. Genesene und Geimpfte sind davon befreit.

Steigenden Infektionszahlen bedeuten nicht automatisch schärfere Maßnahmen

Der Genesenenstatus gilt derzeit für drei Monate. Als vollständig geimpft gelten ab dem 1. Oktober alle, die eine dritte Auffrischungsimpfung bekommen haben. Um die Corona-Lage zu bewerten, will die Landesregierung künftig auf die Belegung der Krankenhäuser und den Personalausfall in der kritischen Infrastruktur schauen, so Gesundheitsministerin Drese. So sei es möglich, dass trotz steigender Infektionszahlen keine zusätzlichen Maßnahmen greifen müssen.

Länder können Bundesregeln ergänzen

Die Grundlagen der neuen Verordnung bilden laut Drese das neue Infektionsschutzgesetz und die Empfehlungen des von ihr eingesetzten Expertenrats aus namhaften Medizinern des Landes. Erst vergangene Woche hatte der Bundesrat die bundesweiten Regeln verabschiedet, denen zufolge eine Maskenpflicht im Fernverkehr, in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen gilt. Die Länder können abhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen zusätzlich Maskenpflichten für Restaurants und andere öffentlich zugängliche Innenräume verhängen oder auch im Nahverkehr, wie derzeit in Mecklenburg-Vorpommern vorgeschrieben.

Keine Corona-Ampel mehr

Reisebeschränkungen, Schulschließungen oder strenge Kontaktverbote soll es nicht mehr geben. Die Ampelregelung mit der stufenweisen Anwendung schärferer Vorschriften je nach Infektionslage und Auslastung der Intensivbetten gehört in Mecklenburg-Vorpommern der Vergangenheit an. Die Eigenverantwortung der Bürger erhält nach Angaben Dreses mehr Gewicht.

Corona-Experte für Winter zuversichtlich

Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali hatte sich nach der Corona-Sommerwelle optimistisch geäußert. Viele Menschen seien durch Kontakt mit dem Virus immunisiert worden. Das helfe im Winter, sagte Kaderali, der dem Expertenrat der Bundes- und der Landesregierung angehört. Die Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) deuten bereits darauf hin, dass es wieder mehr Infektionen gibt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern war am Montag mit knapp 330 registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bundesweit die dritthöchste.

