Stand: 02.02.2023 15:18 Uhr Neubrandenburg: Früherer Oberbürgermeister Heinz Hahn gestorben

Einer der langjährigsten Oberbürgermeister Neubrandenburgs ist tot. Wie Stadtpräsident Jan Kuhnert bestätigte, starb Heinz Hahn am Mittwoch im Alter von 93 Jahren. Geboren wurde er im Westhavelland. Seine berufliche Karriere begann Hahn als Verkäufer in einem Konsum in Neustrelitz. Nur wenige Jahre später wurde er Chef der Konsumgenossenschaft Neubrandenburg und stieg bis in den Bezirksvorstand des Konsums auf. Von 1969 bis 1990 war er Oberbürgermeister und danach einige Jahre Berater der Mecklenburgischen Versicherung.

