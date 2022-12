Nach Unfall in Malchin: Schnelle Hilfe hätte die Frau nicht gerettet Stand: 29.12.2022 18:30 Uhr Nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Malchin am ersten Weihnachstag gibt es neue Erkenntnisse der Polizei und Staatsanwaltschaft. Die 23-jährige Frau sei bei dem Unfall sofort gestorben.

Zu diesem Ergebnis kommt die rechtsmedizinische Untersuchung. Demnach waren die Verletzungen durch den Unfall so schwer, dass auch schnelle Hilfe sie wohl nicht hätte retten können. Ein Passant hatte die junge Frau erst am Morgen nach dem Unfall tot entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfall in der Nacht zuvor zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr geschah.

21-Jährige beging zunächst Fahrerflucht

Die Unfallverursacherin hatte zunächst Fahrerflucht begangen. Am nächsten Abend meldete sich die 21-jährige Frau bei der Polizei in Neubrandenburg und gab an, sie habe zwar einen Knall gehört, aber den Unfall nicht bemerkt. Gegen sie wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen fahrlässiger Tötung der Fußgängerin ermittelt.

Starke Beschädigungen am Wagen

In einer Vernehmung sagte sie aus, dass sie mit ihrem Auto in Richtung Rostock unterwegs gewesen sei und einen Knall gehört habe, den sie aber nicht in Verbindung mit einem Unfall gebracht habe. Erst durch Medienberichte sei die 21-Jährige auf den Unfall aufmerksam geworden. Sie wolle nun bei der Aufklärung helfen. Der Wagen der Frau wurde sichergestellt. Starke Beschädigungen und Spuren passen laut Polizei mit dem Unfallgeschehen in Malchin zusammen.

