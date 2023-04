Nach Geldtransporter-Überfall in Lübeck: Fahndung auch in MV Stand: 13.04.2023 05:56 Uhr Die Polizei fahndet auch in MV weiter nach den Tätern, die am Mittwoch einen Geldtransporter in Lübeck überfallen haben. Die Räuber haben dabei mit Waffengewalt eine sechsstellige Summe erbeutet.

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich an der großangelegten Fahndung nach drei Männern, die am Mittwoch einen Geldtransporter vor der Zentrale der Großbäckerei Junge in Lübeck überfallen haben. Nach der Tat wechselten die Männer Polizeiangaben zufolge ihr Fluchtfahrzeug, sie seien in einen Citroen-Transporter der Autovermietung AVIS gestiegen. Nach diesem Fahrzeug werde nun auch in MV gesucht. Eine Polizeisprecherin sagte NDR1 Radio MV, die Fahndung läuft im Rahmen des Streifendienstes. Hubschrauber oder Drohen seien damit in MV vorerst nicht im Einsatz.

Täter sind bewaffnet

Die Polizei warnt: die Täter sollen bewaffnet sein. Zeugen sollten keineswegs selbst aktiv werden, sondern die Polizei informieren. Die drei Männer sollen am Mittwoch Vormittag neben dem Geld auch einem Mitarbeiter der Sicherheitsfirma die Schusswaffe entwendet haben. Der Mann sei gerade mit dem Entladen des Transporters beschäftigt gewesen, als die maskierten Räuber in überfallen und mit Waffen bedroht haben sollen. Derzeit gebe es kaum konkrete Hinweise auf die Täter und den Verbleib der Beute, heißt es von der Polizei.

