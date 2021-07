Nach Feldbrand Ermittlungen gegen Quadfahrer Stand: 26.07.2021 05:43 Uhr Bei einem Feldbrand südöstlich von Rostock sind rund 40 Hektar Acker abgebrannt. Das Feuer wurde möglicherweise durch einen Quadfahrer ausgelöst, der über das Stoppelfeld gefahren sein soll.

Nach dem Feuer an der A 19 bei Rostock ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Bei dem Brand waren am Sonntagnachmittag und -abend rund 40 Hektar Ackerfläche abgebrannt.

Quadfahrer wird vernommen

Zeugen hatten einen Quadfahrer gesehen, der über das Getreidefeld gefahren sein soll. Daraufhin sei das Feuer ausgebrochen und habe sich immer weiter verbreitet. Wie die Polizei mitteilte, ist den Beamten der Quadfahrer auch schon bekannt. Er soll jetzt vernommen werden.

Fünf Feuerwehrleute verletzt

Bei den Löscharbeiten waren rund 150 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Rostock im Einsatz, fünf von ihnen haben sich dabei verletzt und zwei mussten auch ins Krankenhaus. Die A 19 war bei Rostock für mehr als eine Stunde beidseitig gesperrt. Die Einwohner der umliegenden Dörfer Pastow und Neuendorf mussten über Stunden ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Der Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro.

Ein weiteres Feuer war am Sonntagmorgen auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in Helmshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, fing ein vier Meter hoher Stapel mit aufgeschüttetem Altholz aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Dadurch sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 120 Einsatzkräften vor Ort. Am Nachmittag war der Brand gelöscht.

Bei Zipke (Landkreis Vorpommern-Rügen) brannte zudem am Sonntag eine Strohpresse ab. Der Traktorfahrer konnte die Presse aber noch an den Feldrand fahren und abkoppeln