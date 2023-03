Museum Peenemünde: Parteien kritisieren Bezahlung unter Tarif Stand: 24.03.2023 05:46 Uhr Die Landtagsopposition hat den Umgang der rot-roten Landesregierung mit den Beschäftigen des Historisch-Technischen Museums Peenemünde massiv kritisiert. Anlass ist eine Beschwerde des Betriebsrats, nach dem das Land als Hauptgesellschafter niedrige Löhne weit unter Tarif bezahlt.

Dem Betriebsrat zufolge wird die Belegschaft des Historisch-Technischen Museums in Peenemünde "eklatant unterbezahlt". In einem Schreiben, das dem NDR vorliegt, ist von Gehältern, die 30 Prozent unterhalb des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TvL) liegen, die Rede. Dabei sei das Land Hauptgesellschafter der gemeinnützigen GmbH.

Kritik gibt es dafür aus der Opposition im Landtag: Laut CDU-Fraktion liegen Anspruch und Wirklichkeit bei der rot-roten Landesregierung weit auseinander. Die Grünen erinnerten an den Koalitionsvertrag: Dort hätten sich SPD und Linke auf das Ziel einer Tarifbezahlung verständigt. Wenn das im Landesunternehmen in Peenemünde nicht passiere, erweise sich Rot-Rot als Mogelpackung, so die Grünen weiter. Die AfD spricht von einer unverfrorenen Doppel-Moral: Rot-Rot scheitere am eigenen Anspruch.

Betriebsrat: "Sozialpolitischer Skandal"

Der Betriebsrat des Historisch-Technischen Museums schreibt in seiner Mitteilung: "Für eine Einrichtung in Landesträgerschaft ist die anhaltende und immer krasser werdende untertarifliche Bezahlung nicht weniger als ein sozialpolitischer Skandal." Bisher müssten die Löhne allein aus den Einnahmen des Museums bestritten werden. Mehrfach habe der Betriebsrat diesen Missstand beim Land angemahnt. Das Versprechen, im Haushalt 2022/23 einen Etat einzustellen, sei nicht gehalten worden.

Wohl des eigenen Unternehmens egal?

Stattdessen vermittelten immer weiter verstreichende Zeit und ausbleibende Kommunikation mit dem Betriebsrat den Eindruck, dass das Ministerium den Prozess lediglich verschleppen wolle, kritisierten die Arbeitnehmer-Vertreter. Wörtlich teilte der Betriebsrat mit: "Der Landesregierung scheint das Wohl ihres eigenen Unternehmens und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - entgegen aller politischen Bekundungen nach außen - schlicht egal zu sein."

Laut Koalitionsvertrag der Landesregierung sollen öffentliche Gelder nur noch an tarifgebundene Auftragnehmer vergeben werden dürfen. "Damit wäre das landeseigene HTM selbst nicht mehr förderfähig und dürfte unter anderem für die Erarbeitung einer neuen Dauerausstellung, die Land und Bund mit je fünf Millionen Euro fördern, keine Mittel mehr erhalten", schrieben die Arbeitnehmer-Vertreter.

Kulturministerin Martin: Verhandlungen im Gange

Kulturministerin Bettina Martin (SPD) kündigte Verbesserung an und erklärte, dass die Landesregierung eine tarifgerechte Entlohnung der Mitarbeitenden sicherstellen wolle. Verhandlungen über die Forderungen der HTM-Beschäftigten liefen "auf Hochtouren", so Martin. Der Betriebsrat sei auch eingebunden. Die Ergebnisse würden bis Ende März erwartet. Sie sollen in der nächsten Aufsichtsratssitzung vorgestellt werden.

