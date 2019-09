Stand: 24.09.2019 12:00 Uhr

Multiresistenter Keim in Vorpommern-Greifswald

Von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind mehrere Krankenhaus-Patienten mit einem sogenannten multiresistenten Keim infiziert worden. Insgesamt sei der Keim bei 14 Menschen an mehreren Kliniken nachgewiesen worden - das teilten die Unimedizin Greifswald und das Landesamt für Gesundheit und Soziales mit. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV sind neben der Universitätsmedizin die Kliniken in Karlsburg und Wolgast sowie eine Reha-Klinik in Greifswald betroffen.

Besonders hartnäckige Variante

Multiresistente Keime treten in Krankenhäusern immer wieder auf - im akuten Fall in Vorpommern-Greifswald geht es offenbar um eine besonders hartnäckige Variante. Der Keim sei bisher in Vorpommern nicht aufgetreten, hieß es. Die Häufung sei ebenfalls ungewöhnlich. Die üblichen Antibiotika seien gegen diese Erreger unwirksam, so das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Allerdings habe sich in diesen Fällen die Behandlung mit einem sogenannten Reserve-Medikament als wirksam erwiesen.

Den Angaben zufolge sind aber zusätzliche Maßnahmen ergriffen worden, um eine Weiterverbreitung zu verhindern. Über den Gesundheitszustand der betroffenen Patienten wurde nichts mitgeteilt. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV ist bei einigen der Keim lediglich festgestellt worden, ohne dass er zu weiteren Komplikationen geführt hat.

Behörden und Krankenhäuser arbeiten eng zusammen

Nach Angaben des Landesamtes stehen die Krankenhäuser in engem Kontakt. Beteiligt sind auch die Gesundheitsbehörden von Land und Bund - unter anderem das Robert-Koch-Institut in Berlin. Über Einzelheiten wollen Unimedizin und Landesamt für Gesundheit und Soziales am Nachmittag in einer Pressekonferenz in Greifswald informieren.

