Ministerpräsidentin Schwesig reist für Gespräche nach Dänemark Stand: 10.10.2022 04:51 Uhr Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Wirtschaftsminister Reinhard Meyer und Wissenschaftsministerin Bettina Martin (alle SPD) reisen heute für Gespräche mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft nach Kopenhagen. Anlass der zweitägigen Reise sind Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit.

In Sachen Wirtschaft und vor allem Energie will Mecklenburg-Vorpommern künftig stärker um den nordischen Nachbarn buhlen. Dänemark liegt derzeit auf Platz 4 der wichtigsten Handelspartner Mecklenburg-Vorpommerns. Laut Statistischem Landesamt gingen Waren im Wert von 575,2 Millionen Euro in das skandinavische Land.

Das ist beim Dänemark-Besuch geplant

Die Dienstreise in Dänemark startet für die Ministerpräsidentin mit einem Besuch der Technischen Universität - diese gilt als Vorreiter in der Windenergie-Forschung. Anschließend ist ein “Business-Meeting” mit möglichen dänischen Investoren geplant. Am Abend lädt die Deutsche Botschaft in Kopenhagen rund 400 Gäste zu einem Empfang zum Tag der Deutschen Einheit. Darunter 80 deutsche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Am Dienstag wollen Schwesig und Wirtschaftsminister Meyer mit dem dänischen Staatssekretär für Klima und Energie, Lars Frelle Petersen, über eine künftige Zusammenarbeit bei der Energiewende sprechen.

MV setzt neuen Auslandswirtschaftsfokus

Mecklenburg-Vorpommern setzt seinen Auslandswirtschaftsfokus verstärkt auf den baltischen Raum. Im September fand erstmals in Rostock ein “Baltic Sea Business Day” statt. Die neue Ostsee-Unternehmerkonferenz tritt damit an die Stelle des Russlandtags, den es von 2014 bis 2021 gab. Dieser wurde nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine eingestellt. “Dänemark ist einer der wichtigsten Handelspartner Mecklenburg-Vorpommerns”, so Schwesig. Der demokratische Ostseeraum im Herzen Europas berge enorme Chancen für MV, die gemeinsam genutzt werden sollten.

