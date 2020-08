Stand: 14.08.2020 05:04 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ministerium: Hygieneregeln an Schulen einhalten

Nach Corona-Infektionen an mehreren Schulen in Mecklenburg-Vorpommern pocht das Bildungsministerium auf die Einhaltung des Mindestabstands auch unter Lehrkräften. Im Umgang mit Dienstberatungen und Fortbildungen gebe es offenbar noch Unsicherheiten, heißt es in einem Schreiben an alle Schulen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern gelte auch in Lehrerzimmern, Sekretariaten und anderen Räumen der Schule - außerhalb des Unterrichtes.

Lehrer hatten sich bei Fortbildung infiziert

Bei Beratungen müsse dieser Abstand jederzeit sichergestellt sein. Die Gespräche könnten auch ins Freie verlegt oder als Telefonkonferenz organisiert werden, so das Ministerium. In Ludwigslust ist das Goethe-Gymnasium seit einer Woche geschlossen, nachdem sich mehrere Lehrer vermutlich bei einer Fortbildung mit dem Coronavirus angesteckt hatten.

Elternversammlungen müssen angemeldet werden

Auch für Elternversammlungen gibt es jetzt Hygienehinweise. Demnach müssen Schulen jede Elternversammlung bei ihrem Gesundheitsamt anmelden und den Mindestabstand zwischen den Vertretern verschiedener Familien jederzeit garantieren. Schüler und Eltern dürfen nicht gemeinsam tagen, bei den Wahlen der Schülersprecher und Schülerräte dürfen die sogenannten Hygienegruppen der Schüler nicht gemischt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 13.08.2020 | 19:00 Uhr