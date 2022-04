Millioneninvestition: Pläne für Schlossinsel Wolgast vorgestellt Stand: 16.04.2022 09:07 Uhr Lange war nicht klar, was auf der Wolgaster Insel entstehen soll. Nun sind die Pläne für das Areal fertig. Unter anderem sind ein Hotel, ein Restaurant und eine Schwimmhalle geplant. Bis zu 50 Millionen Euro sollen investiert werden. Beitrag anhören 1 Min

Dort, wo einst das Schloss der pommerschen Herzöge in Wolgast gestanden hat, könnten schon bald Touristen schlafen. Die Pläne für die Schlossinsel sind jetzt vorgestellt worden. Neben einem Hotel sind eine Apartment- und Ferienwohnungsanlage, ein Restaurant mit Café und eine kleine Marina am Peenestrom mit Liegeplätzen für bis zu 50 Boote geplant. Zudem soll Wolgast auf dem Gelände erstmals eine Schwimmhalle mit integriertem Wellnessbereich erhalten.

Geplant wurde das Areal von der Projekt Ostsee GmbH & Co. KG. Aus dessen Exposé geht hervor, dass neben den Neubauten auch Fundamentreste des ehemaligen Pommernschlosses - soweit realisierbar - freigelegt werden sollen. Ein Pfad entlang der Grabungsstellen könnte die Befunde dann darstellen und auf Informationstafeln näher erläutern, heißt es in diesem weiter.

Baustart in einem Jahr?

Die Investititionen für das Projekt liegen nach Angaben von Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) bei 40 bis 50 Millionen Euro. Anfang Mai entscheiden die Stadtvertreter über den Erschließungsplan. Danach könnte die Baugenehmigung erteilt und Aufträge an Firmen vergeben werden, sagte Weigler. Die Bauarbeiten könnten demnach in einem Jahr starten. Die Planer rechnen mit einer zweijährigen Bauphase, so dass die Fertigstellung 2025, spätestens 2026 erfolgen könnte.

