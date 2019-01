Stand: 27.01.2019 13:48 Uhr

Messe "Boot": Werbung für Seen und Küste

Auf der Messe "Boot" in Düsseldorf haben in der vergangenen Woche auch 25 Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern ihre Produkte gezeigt. Zudem präsentierte sich das Land als eines der größten Wassersportreviere Deutschlands.

Küste und Seen bieten ideale Wassersportbedingungen

"Fast 2000 Kilometer Ostseeküste und mehr als 2000 Binnenseen und über 26.000 Kilometer lange Fließgewässer bieten ideale Wassersportbedingungen", sagte der Chef der Staatskanzlei, Reinhard Meyer, bei einem Messebesuch. Im Land gibt es nach seinen Worten 350 Wasserwanderrastplätze, Marinas und Sportboothäfen mit 14.000 Liegeplätzen an der Küste und mehr als 7.700 Liegeplätzen im Binnenland.

Tourismusverband will an Rekordsaison anknüpfen

Der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte zum Beispiel hofft nun, an die Rekorde vom vergangenen Sommer anzuknüpfen, sagte Sprecherin Christin Drühl und verwies auf den Höchstwert von 350.000 geschleusten Booten. Vielen sei die Seenplatte als Top-Revier bekannt, aber noch noch nicht allen. "Viele Besucher kommen gezielt an den Stand, um sich über das Revier noch einmal zu informieren", so Drühl. Oder um direkt den nächsten Urlaub zu buchen.

Urlaub auf dem Wasser immer beliebter

Die Seenplatte sei eine der Top-Destinationen für führerscheinfreien Hausboot-Urlaub in Europa, so Drühl. Das Interesse an Kanu- und Campingurlaub auf dem Wasser wachse. Und es gebe einen Trend: "Der ganze Bootssektor verjüngt sich etwas, durch die Hausboote, durch die Flöße - die sprechen ein jüngeres Publikum an." Viele Familien wollten nun ihren Sommerurlaub mal auf dem Boot verbringen und auf dem Wasser sein.

"Febomobil" stößt auf Interesse

Aus ganz Mecklenburg-Vorpommern waren Bootsbauer und Jachtausrüster auf der Messe vertreten. Das Rechliner Unternehmen Kuhnle stellte zum Beispiel ihr so genanntes Febomobil vor: ein etwa 12 mal 4 Meter großes Ferienhaus, das auf einem Ponton auf dem Wasser schwimmt. Eine Neuentwicklung der kleinen Werft, das erste Interessenten aus Portugal fand. Im Land gebe es im Bootsbau innovative Unternehmen, die bestens in der Lage sind, die individuellen Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen, sagte Staatskanzleichef Meyer.

Branche rechnet mit guten Geschäften

Mehr als 1.900 Aussteller aus fast 70 Ländern waren insgesamt auf der Messe vertreten. Auf rund 220.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigten sie rund 1.500 Segel- und Motorboote. Für 2019 rechnet die Branche weiter mit guten Geschäften. Im vergangenen Jahr war der Umsatz nach Angaben des Bundesverbands Wassersportwirtschaft um 2,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gestiegen.

