Mehrere Hundert Helfer beim Küstenputztag in MV Stand: 18.09.2021 17:28 Uhr An mehr als ein Dutzend Orten an Küsten und Gewässerufern in Mecklenburg-Vorpommern haben Freiwillige am Sonnabend Müll gesammelt. Anlass war der "International Coastal Cleanup Day". Küstenputz-Aktionen gab es unter anderem in Greifswald, am Rostocker Stadthafen und am Schweriner See.

Das genaue Ergebnis der einzelnen Aktionen soll in den kommenden Tagen von den Organisatoren bekannt gegeben werden. Allein in Rostock und Umgebung sorgten mehr als 300 Helfer für Ordnung, sie sammelten an elf Stellen in der Stadt mehr als eine halbe Tonne Müll ein. Vor allem Zigarettenstummel, Kronkkorken und Bruchglas sei in den Säcken gelandet, so eine Organisatorin.

Strände und auch Wälder gesäubert

Landesweit waren Umweltschützer am Zippendorfer Strand, in Bad Kleinen, Groß Stieten, Papendorf, Teterow und in Neustrelitz im Einsatz, wo die Wälder von Müll befreit werden sollten. An der Ostsee wurden die Strände des Klützer Winkels, von Kühlungsborn und Wustrow gesäubert. Auch im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft waren Müllsammler unterwegs. Mit der weltweiten Aufräumaktionen machen Umweltverbände und Vereine auf die Verschmutzung der Natur aufmerksam.

Gefahr für Mensch und Tier

Neben Umweltverbänden wie dem Naturschutzbund (NABU) und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatte auch Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) zum Müllsammeln aufgerufen. Nach Angaben des NABU landen jährlich bis zu 13 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen. Ein Großteil der Abfälle gelange vom Land ins Meer: Tüten, Verpackungen, Plastikflaschen und Zigarettenkippen. Der Müll sei nicht nur eine Gefahr für Meeresbewohner. Langzeitfolgen durch die Anreicherung gefährlicher Stoffe in den Nahrungsketten seien für Menschen nicht auszuschließen.

Der "International Coastal Cleanup Day" begann laut NABU 1986 als Initiative einiger engagierter Meeresschützer in Texas und hat sich zur weltweit größten ehrenamtlichen Aktion für den Meeresschutz entwickelt.

