MV öffnet am Freitag für den Tourismus Stand: 03.06.2021 06:30 Uhr Ab morgen können die Hoteliers und Ferienwohnungsanbieter in Mecklenburg-Vorpommern wieder Gäste aus anderen Bundesländern empfangen. Die Branche bereitet sich vor, der ADAC warnt bereits vor Staus.

Mecklenburg-Vorpommern öffnet morgen für Urlauber aus allen Bundesländern, auch der Reisebus-Tourismus in den Nordosten ist mit negativem Corona-Test wieder möglich. Die großen Tourismuszentren an der Ostsee wie etwa Binz auf Rügen haben sich eingehend auf die Saison unter Corona-Bedingungen vorbereitet. Sie haben vorab ihre Touristiker eingeladen, Regelungen erklärt, Notfallpläne erstellt und Corona-Testhelfer ausgebildet. Mit der Öffnung des Tourismus für Einheimische, Zweitwohnungsbesitzer, Dauercamper und Bootsbesitzer Ende Mai haben einige touristische Einrichtungen die Arbeit bereits wieder aufgenommen.

Stralsund stellt sich auf erhöhten Info-Bedarf ein

Zum Tourismusstart für alle Gäste werden in Stralsund Informationseinrichtung in vollem Umfang geöffnet. "Der Informationsbedarf unserer Gäste wird angesichts der zahlreichen Regelungen, die diese Tourismussaison begleiten werden, groß sein", sagt der Betriebsleiter der Tourismuszentrale, André Kretzschmar. Auch Stadtführungen werden wieder stattfinden. Hierfür ist kein Corona-Test notwendig, bei vielen touristischen Angeboten ist er aber laut Landesverordnung obligatorisch. Die Hansestadt Stralsund hat in Zusammenarbeit mit privaten Trägern eine leistungsfähige Testinfrastruktur für Einwohner und Gäste gleichermaßen geschaffen.

4.000 Tests pro Tag in Wismar

In der Hansestadt Wismar öffnen das Welterbe-Haus, die Kirchen St. Marien und St. Georgen für Gäste - allerdings auch hier nur mit Maske, Abstand und negativem Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Dafür gibt es ein großes Testzentrum in der Altstadt und einige weitere Anbieter - 4.000 Tests, so heißt es, sollen pro Tag machbar sein. In Parchim ist, wie in vielen anderen Städten auch, das Freibad wieder offen - die Touristeninformation hat an die Hotels und Pensionen Stadtpläne und Flyer für die Gäste verteilt.

Bäderdienst beginnt

Die Polizei beginnt mit dem Tourismusstart morgen auch den Bäderdienst. Mit den zusätzlichen Polizeistreifen soll landesweit in Ferienorten, an Stränden und auf Campingplätzen die Sicherheit der Touristen verbessert werden. Im vergangenen Jahr waren dafür insgesamt bis zu 200 Polizeibeamte mehr im Einsatz. Neben ihren Streifendiensten, bei denen sie die Straßenkriminalität im Blick haben, sollen die Beamten den Urlaubern bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehen.

ADAC erwartet volle Straßen

Touristen, die mit dem Auto anreisen, können zumindest in Anklam auf freie Fahrt hoffen. Dort sollen im Laufe des Tages die Bauarbeiten am bisherigen Nadelöhr Peenebrücke beendet werden. Ansonsten erwartet der ADAC in den kommenden Tagen viele Urlauber auf den Straßen und spricht von einer erhöhten Staugefahr.

