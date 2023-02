MV erinnert an Beginn des Krieges in der Ukraine Stand: 24.02.2023 07:09 Uhr Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine erinnert Mecklenburg-Vorpommern mit Veranstaltungen, Kundgebungen und Gottesdiensten an die vielen Kriegsofper.

Die Gedenkveranstaltung mit feierlicher Kranzniederlegung in Schwerin soll nach Angaben der Organisatoren die Solidarität mit dem ukrainischen Volk verdeutlichen und Forderungen nach einem Ende der russischen Aggression untermauern. Für die Landesregierung hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihre Teilnahme angekündigt, auch Schwerins Oberbürgermeister Badenschier (SPD) ist bei der Gedenkveranstaltung. Begleitet von ukrainischen Musikern erinnert die ukrainisch-orthodoxe Kirche auf dem Schweriner Waldfriedhof an die tausenden Opfer, die dieser Krieg bereits gefordert hat. Organisiert von der Landesintegrationsbeauftragten wird bei der anschließenden Kranzniederlegung auch ein ukrainischer Gedenkstein auf dem Friedhof eingeweiht.

Die Nordkirche initiiert unterdessen ein weiteres Friedensgebet im Schweriner Dom: In einem Onlinegottesdienst ruft Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt gemeinsam mit Kirchenvertretern aus Mittel- und Osteuropa zum "Frieden für die Ukraine" auf.

Traditioneller Abend mit Essen und Musik

Das Bündnis "#unteilbar mv - Solidarisches Neustrelitz" lädt um 17 Uhr auf den Neustrelitzer Markt ein. "Gemeinsam für den Frieden" soll etwa eine Stunde lang ein Zeichen für den Frieden und gegen alle Kriege auf der Welt gesetzt werden. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Partnerschaft für Demokratie Neustrelitz statt. Das Kreisdiakonische Werk Stralsund e.V. sowie die evangelischen und katholischen Kirchgemeinden Stralsunds laden zu einem Gedenkgottesdienst um 13 Uhr ins Nachbarschaftszentrum in der Auferstehungskirche ein. Am Abend lädt die Selbstorganisation ukrainischer Migrant*innen und Geflüchteter lädt ein zu einem Abend mit traditionellem Essen und Musik des Folklore-Ensembles Schlyah-Dorizhenka aus der Nähe von Butscha.

In Greifswald nimmt das Theaterkollektiv im Koeppenhaus die szenische Lesung mit Texten von Brecht, Borchert und anderen Autoren wieder auf. Auch in Rostock finden verschiedene Kundgebungen statt.

Flagge mit Friedenstaube über Schwerin

Am 24. Februar 2022 waren russische Truppen in die Ukraine einmarschiert und hatten damit den völkerrechtswidrigen Krieg gegen das Nachbarland begonnen, der bis heute anhält und die Sorge vor einer weiteren Eskalation schürt. Die Stadt Schwerin schloss sich einem Appell der Bürgermeister von Hiroshima und Nagasaki im Namen der weltweiten Organisation Mayors for Peace an, den leidvollen Krieg in der Ukraine zu beenden. Zum Jahrestag des Kriegsbeginns werde vor dem Schweriner Rathaus wieder die Flagge des Bündnisses mit einer weißen Taube als Friedenssymbol gehisst, kündigte Oberbürgermeister Badenschier an.

