MV bringt Stiftung für Nord Stream 2 auf den Weg Stand: 06.01.2021 06:04 Uhr Im zweiten Anlauf soll es klappen: Mit einer Landesstiftung will Mecklenburg-Vorpommern die Nordstream 2 Pipeline zu Ende bauen lassen - und drohende US-Sanktionen ins Leere laufen lassen.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Jetzt also doch: Die rot-schwarze Koalition in Schwerin will mit einer landeseigenen Stiftung die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vor dem Aus bewahren. Erste Pläne dazu wurden bereits Ende November öffentlich, dann aber wieder zu den Akten gelegt. Die Stiftung soll bereits heute (Mittwoch) auf einer Kabinetts-Sondersitzung auf den Weg gebracht werden. Am Donnerstag soll sie dann vom Landtag beschlossen werden - in einer Sondersitzung zur aktuellen Corona-Lage.

USA drohen beteiligten Firmen mit Sanktionen

Mit der Stiftung unternimmt die Landesregierung - vor allem der Regierungspartner SPD - einen erneuten Rettungsversuch, denn es wird eng für das fast fertiggestellte deutsch-russische Röhren-Projekt. Die USA drohen allen beteiligten Firmen massive Sanktionen und Strafmaßnahmen an. Eine Drohung, die wirkt: Aktuell hat sich ein norwegisches Unternehmen aus dem Projekt zurückgezogen. Es kontrollierte die Verlegung der Rohre und zertifizierte die Arbeiten. Das ist wichtig für die Zulassung der Pipeline. Jetzt machen die Norweger nicht mehr mit. Die geplante Stiftung soll den USA den Wind aus den Segeln nehmen, ihre Androhungen sollen ins Leere laufen.

Weitere Informationen Nord Stream 2: Projekt ist weiteren Schritt vorangekommen Laut Unternehmen ist der Bau eines 2,6 Kilometer langen Leitungsabschnitts auf deutschem Terrain beendet worden. mehr

Stiftung soll Baumaterial kaufen und dann weitergeben

Über Details hat die Regierung am Dienstagnachmittag die Fraktionen von SPD und CDU informiert: Danach soll die Stiftung wichtige Baumaterialen und Waren wie Maschinen selbst einkaufen und den beteiligten Firmen für den Weiterbau der Pipeline dann zur Verfügung stellen. Über diesen Umweg eines Zentraleinkaufs sollen die Firmen rechtlich vor Sanktionen geschützt werden. Ob das funktioniert, scheint fraglich. Allerdings wird davon ausgegangen, dass nicht alle Firmen unter Sanktionen leiden, da sie keine Geschäfte mit den USA oder US-Firmen machen. An einen direkten Einstieg der Stiftung in Bau und Betrieb des elf Milliarden Euro schweren Pipeline-Projekts ist nicht gedacht. Das bleibt in der Hand des Nord-Stream-2-Konsortiums mit dem russischen Energiekonzern Gazprom. Die Frage bleibt, warum die Russen nicht selbst einen ähnlichen "Sanktions-Schutzschirm" auf den Weg bringen.

Stiftung: Gas als wertvolle "Brückentechnologie"

Das Stiftungskapital aus Landesmitteln beträgt 200.000 Euro. Das Nord-Stream-2-Konsortium schießt nach Angaben aus Fraktionskreisen ein Vielfaches dazu - insgesamt geht es um rund 60 Millionen Euro für Umwelt- und Klimaschutz-Vorhaben. Nach NDR Informationen gehört der Umwelt- und Klimaschutzgedanke zur Leitidee der Stiftung. Die Pipeline wird dabei als besonderer Beitrag zur Energiesicherung und "Brückentechnologie" herausgestellt. So soll der Stiftungszweck - die Fertigstellung der Pipeline - begründet werden. Die Argumentation ist: Solange erneuerbare Energien nicht ausreichend zur Verfügung stehen, ist eine Art Absicherung der Energieversorgung nötig - durch das Gas aus der Pipeline. Mit dieser Absicherung im Rücken könne der Ausbau vor allem von Wind- und Solarstrom vorangetrieben werden.

Bund will sich heraushalten

Der Bund soll seine Bedenken gegen die Stiftung aufgegeben haben. Allerdings, so heißt es aus der Koalition, werde die Bundesregierung das Projekt auch nicht vorantreiben. Es bleibt bei einem Alleingang des Landes. Das zeigt auch die Personalauswahl für die Leitung: Ehrenamtlicher Stiftungsvorsitzender wird Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), im Vorstand arbeiten auch der ehemalige CDU-Europaabgeordnete Werner Kuhn und die Greifswalder Unternehmerin Katja Enderlein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.01.2021 | 06:00 Uhr