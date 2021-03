MV bleibt auf AstraZeneca-Impfstoff sitzen Stand: 02.03.2021 05:21 Uhr Die Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca bleibt im Land weiter hinter dem Angebot zurück. Im Kreis Nordwestmecklenburg sind in dieser Woche auch noch Biontech-Termine frei.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt weiterhin Probleme den Corona-Impfstoff von AstraZeneca zu verimpfen. So werden nicht alle angebotenen Impftermine auch angenommen. Im Landkreis Nordwestmecklenburg wurden am Montag nur 26 von 150 möglichen Terminen zur Impfung mit dem Mittel von AstraZeneca gebucht. Auch Schwerin und der Landkreis Rostock melden ähnliche Schwierigkeiten bei der Vergabe. Insgesamt hat Mecklenburg-Vorpommern erst etwas über 4.000 Impfungen mit dem Mittel des britisch-schwedischen Herstellers an das Robert Koch-Institut gemeldet. Dabei sollten allein am vergangenen Wochenende laut Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) 12.000 neue Dosen mit dem AstraZeneca-Impfstoff geliefert worden sein.

Glawe: Wer Impfung ausschlägt, muss warten

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim will nun ab Freitag Kita-Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen einen Impftermin anbieten. Am Wochenende hatte der Landkreis Kitas als neue Corona-Hotspots ausgemacht. Gesundheitsminister Glawe erklärte, das Land wolle im Verlauf dieses Monats die Terminvergabe für die unter 65-Jährigen der Prioritätsgruppe 2 öffnen. Glawe betonte auch, die Impfungen seien freiwillig und die Coronavirus-Impfverordnung des Bundes sehe keine Wahlmöglichkeit beim Impfstoff vor. Wer die Impfung ausschlage, so Glawe, der müsse am Ende warten.

Freie Impftermine in Nordwestmecklenburg

Derweil gibt es im Landkreis Nordwestmecklenburg noch freie Impftermine. Wie der Landkreis über die Facebook-Seite mitteilt, sind für Mittwoch und Donnerstag in den Impfzentren Wismar und Grevesmühlen noch mehr als 200 Termine zu vergeben. Wer schon eine Impfberechtigung zugesendet bekommen hat, kann nun kurzfristig einen Impftermin über die Landes-Hotline vereinbaren. Geimpft wird der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer.

