Stand: 09.12.2019 18:29 Uhr

MV Werften kündigen Bau weiterer Schiffsreihe an

Die asiatische Genting-Gruppe baut auf den MV Werften eine weitere Serie von Kreuzfahrtschiffen. Dies kündigte der MV-Werften-Eigner und Genting-Vorstandschef Tan Sri Lim Kok Thay am Montagabend bei der Kiellegung des zweiten Kreuzfahrtschiffes der Global-Class in Warnemünde an. Es handele sich um die Universal-Class, deren Schiffe Platz für bis zu 2.000 Passagiere bieten sollen.

Erstes Universal-Class-Schiff soll 2022 fertig werden

Die Universal-Class soll für Hotelmarken betrieben werden und höchste Sicherheits- und Umweltstandards erfüllen. Es sei vorgesehen, die Schiffe mit Flüssiggas anzutreiben. Bei den im Bau befindlichen Schiffen wird noch auf Diesel gesetzt. Die 15 Decks hohen Universal-Schiffe werden mit einer Bruttoraumzahl (BRZ) von 88.000 deutlich kleiner sein als die Global-Schiffe mit 208.000 BRZ. Sie sollen 282 Meter lang werden. Ende 2022 werde das erste Schiff ausgeliefert. Die Schiffe sind nicht nur für den asiatischen Markt bestimmt, wie es hieß.

Voll beschäftigt bis 2024

"Nach der Lieferung der beiden Global-Klasse-Schiffe, den größten je in Deutschland gebauten Schiffen, werden wir unsere Erfahrung beim Bau der Universal-Schiffe einbringen", sagte MV-Werften-Geschäftsführer Peter Fetten. Die Aufträge reichten bis ins Jahr 2024 und brächten Vollbeschäftigung. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) werden Vertreter der Landesregierung am Dienstag nach Berlin fahren, um mit Bundesregierung und Banken über die Finanzierung der Schiffe zu sprechen. Aktuell beschäftigen die MV Werften an den Standorten Wismar, Rostock und Stralsund rund 3.000 Mitarbeiter.

