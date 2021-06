MV-Werften bekommen Geld aus Corona-Rettungsschirm Stand: 03.06.2021 15:08 Uhr Die MV-Werften mit Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund bekommen Geld aus dem sogenannten Corona-Rettungsschirm des Bundes. Ein Sprecher der Werftengruppe teilte mit, eine positive Entscheidung sei heute gefallen.

Damit ist der Weg für Überbrückungskredite aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) frei. Eine Summe nannten die MV-Werften nicht. Wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bestätigte, erhält die Werftengruppe rund 300 Millionen Euro in Form einer stillen Beteiligung und Darlehen aus dem WSF. "Das ist eine wichtige Entscheidung, die den Beschäftigten in der Region und dem Land insgesamt Zuversicht gibt", so Altmaier. Die Werften hätten nun die Chance, aus der pandemiebedingten Krise erfolgreich rauszukommen.

Altmaier: Werftengruppe kann nun auch neue Aufträge einwerben

Der Werften-Verbund in Mecklenburg-Vorpommern baut für den asiatischen Mutterkonzern Genting Hongkong Passagierschiffe und war durch den coronabedingten Einbruch im Kreuzfahrttourismus in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Um eine Insolvenz der MV Werften abzuwenden, waren bereits im Dezember vom Bund verbürgte Kredite von 193 Millionen Euro bewilligt worden. Das Unternehmen könne nun nicht nur begonnene Schiffe fertigstellen, sondern auch neue Aufträge einwerben, sagte Altmaier. Aus der Landesregierung hatte es bereits vor rund einer Woche geheißen, dass die Kreditzusage unter Dach und Fach sei, allerdings fehlte bis zuletzt die Zustimmung des Bundes.

MV-Werften blicken optimistisch in die Zukunft

In einer Mitteilung vom Donnerstagnachmittag zeigten sich die MV-Werften erleichtert. "Wir freuen uns über das Ergebnis", teilte Geschäftsführer Carsten Haake mit. Die Werftengruppe werde nun zunächst mit einem kleineren Team Aufträge erfüllen und weiter Schiffe entwickeln und bauen. Die Geschäftsführung und die Gesellschafter bemühten sich außerdem um die Finanzierung weiterer Schiffbauprojekte, um die Anschlussbeschäftigung sicherzustellen, so Haake weiter. Nach 14 Monaten Pandemie laufe der Markt der Kreuzfahrtschiffe wieder an - man blicke zuversichtlich in die Zukunft.

Die Werften kündigte zudem an, den verabredeteten Job-Abbau umzusetzen, genaue Zahlen nannte das Unternehmen nicht. Es sollen zunächst aber offenbar 650 Beschäftigte in eine Auffanggesellschaft wechseln.

