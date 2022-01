MV-Werften: Löhne sollen spätestens am Montag gezahlt werden Stand: 13.01.2022 11:11 Uhr Die Mitarbeiter der MV-Werften sollen laut Insolvenzverwalter spätestens am Montag die Dezember-Gehälter ausgezahlt bekommen. Die "Global One" soll fertiggestellt werden.

Über Nacht habe sich viel getan, alles Nötige sei in die Wege geleitet, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen nach einer Betriebsversammlung am Donnerstagmorgen in Wismar. Das Insolvenzverfahren werde ab 1. März eröffnet, bis dahin seien die Löhne der rund 1.900 Mitarbeiter gesichert.

"Global One" soll fertiggestellt werden

Alle Beteiligten sind sich einig: Das Kreuzfahrtschiff "Global One", das in Wismar zu etwa 75 Prozent fertiggestellt ist, soll unbedingt zu Ende gebaut werden. Ob und wie das geht, sei aber noch nicht klar, so Morgen. Unklar ist auch, wer das fertige Schiff abnehmen würde. Genting Hong Kong habe Interesse daran, allerdings sei die Frage, ob der Mutterkonzern genug Geld dafür aufbringen könne.

Herausforderung: Fachkräfte halten

Insgesamt bleibt die Zukunft der drei Werftstandorte Wismar, Warnemünde und Stralsund noch ungewiss - zwischen der Fertigstellung der "Global One" und einer möglichen Umnutzung der Werftgelände für andere maritime Serviceleistungen oder erneuerbare Energien werde eine Lücke liegen, so Morgen. Die Herausforderung sei, die Fachkräfte bis dahin zu halten. Das erste Gespräch zwischen Insolvenzverwalter und Genting Hong Kong soll am Freitag stattfinden.

Sondersitzung des Landtags zu Werften

Am Nachmittag beschäftigt sich der Landtag in einer Sondersitzung mit der Lage der insolventen Werften. Wie ein Sprecher mitteilte, berät das Parlament auf Antrag der Landesregierung. Diese werde einen Bericht vorlegen. Die MV-Werften hatten am Montag Insolvenzanträge gestellt; dem Schritt waren wochenlange Verhandlungen zwischen dem Unternehmen, dem Bund und dem Land Mecklenburg-Vorpommern vorausgegangen.

