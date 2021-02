MV: Schulstart soll wieder mehr Normalität bringen Stand: 19.02.2021 07:22 Uhr Für die rund 153.000 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern ist heute der letzte Tag der Winterferien. Am Montag beginnt das zweite Halbjahr.

Zwar soll der Schulstart wieder etwas mehr Normalität zurück in die Schulen und in den Alltag der Familien bringen, für die meisten Schülerinnen und Schüler heißt es aber vorerst dennoch weiter Homeschooling. Nur die Abschlussklassen werden schon von Montag an in der Schule unterrichtet. In den Kreisen Vorpommern-Rügen, Rostock und der Hansestadt Rostock dürfen sich die Klassen 1 bis 6 darauf vorbereiten, dass sie von Mittwoch an wieder in die Schule können. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz dort unter 50 liegt, gilt dann wieder die Präsenzpflicht.

Je nach Inzidenz: Präsenzunterricht oder Homeschooling

In Vorpommern-Greifswald gibt es dagegen erst einmal keine Änderung - bei einer Inzidenz von über 150 bleibt es für alle bei Homeschooling oder Notbetreuung. In Regionen, in denen die Inzidenzen zwischen 50 und 150 liegen, wird es komplizierter - da bleibt die Entscheidung bei den Eltern. In Schwerin, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und der Mecklenburgischen Seenplatte ist die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüer der Klassen 1 bis 6 aktuell zwar weiter aufgehoben - sie können aber von Mittwoch an zum Unterricht in die Schule gehen. Kinder, die zuhause bleiben, bekommen jedoch nur "Aufgabenpakete", heißt es aus dem Bildungsministerium und keinen sogenannten Distanzunterricht. Umgekehrt wird Kindern, die nicht zuhause betreut werden, Präsenzunterricht auch in der Schule geboten. Jetzt allerdings verzichtet das Bildungsministerium auf den Appell an die Eltern, die Kinder zuhause zu betreuen. Kinder, die in die Schule gehen, brauchen ein unterschriebenes Formular zur Gesundheitsbestätigung. Es soll nachweisen, dass sie nicht in einem Corona-Risikogebiet waren und dass sie keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeigen.

Maskenpflicht auch im Unterricht

Während des Unterrichts sowie auf dem gesamten Schulgelände müssen die Kinder eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Auf NDR-Anfrage erklärte das Bildungsministerium, es müssten medizinische Masken (OP oder FFP-2) getragen werden. In der 2. Schul-Corona-Verordnung des Landes steht jedoch nur, dass die Pflicht des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung besteht. Demnach reichen auch selbstgenähte Masken. Kinder, die ihre Maske vergessen haben, bekommen ersatzweise welche von der Schule. Dafür wurden den Schulen in den vergangenen Tagen laut Bildungsministerium FFP-2-ähnliche Masken geliefert.

Umstellung auf Präsenz: Zwei Tage Übergang

Seit dem 16. Dezember 2020 war die Präsenzpflicht wegen der steigenden Corona-Infektionen aufgehoben, Schülerinnen und Schüler sollten, wenn möglich, von zuhause aus lernen. Um den Unterricht von Online wieder auf Präsenz umzustellen, räumte das Bildungsministerium den Schulen zwei Tage Vorbereitungszeit ein. Daher gelten die neuen Regelungen erst ab Mittwoch - bis dahin bleiben alle Schülerinnern und Schüler weiter im Homeschooling - mit Ausnahme der Abschlussklassen.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.02.2021 | 07:00 Uhr