MV: Polizei kontrolliert Fahrtüchtigkeit von Kraftfahrern

Polizei kontrolliert Fahrtüchtigkeit von Kraftfahrern

Knapp 300 Polizistinnen und Polizisten kontrollieren am Donnerstag landesweit die Fahrtüchtigkeit von Kraftfahrern. Sie beteiligen sich an der bundesweiten Kontrollaktion für die Verkehrssicherheit.

Im Schnitt stirbt an jedem zweiten Tag in Deutschland ein Mensch bei einem Verkehrsunfall, wenn Alkohol im Spiel war. Das zeigt ein Blick des Deutschen Verkehrssicherheitsrates in die bundesweite Statistik des Jahres 2020. Auch hierzulande ist nach Angaben des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss einer der Hauptunfallursachen. Dabei sind im vergangenen Jahr bei 366 Unfällen insgesamt 434 Menschen verletzt und fünf getötet worden.

80 Kontrollstellen in MV - 2.000 bundesweit

Auf die Gefahren von Drogen und Alkohol werden die Beamten heute an etwa 80 Kontrollstellen in MV aufmerksam machen, bundesweit sind es 2.000. Der bundesweite Aktionstag "sicher. mobil.leben" wurde 2018 von der Innenministerkonferenz mit jährlich wechselndem Schwerpunkt ins Leben gerufen. Mit dem gleichen Schwerpunkt beginnen heute auch die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" der Landespolizei.

