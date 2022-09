Lubmin: Demonstranten fordern Öffnung von Nord Stream 2 Stand: 25.09.2022 16:05 Uhr In Lubmin bei Greifswald haben sich am Nachmittag nach Polizeiangaben 3.000 Menschen versammelt, um gegen die Energiepolitik der Bundesregierung, für die Öffnung der Ostseepipeline Nord Stream 2 sowie ein Ende der Russland-Sanktionen zu demonstrieren.

Die Demonstranten haben ihren Protest unter das Motto: "Damit unsere Heimat eine Zukunft hat - Nord Stream 2 endlich öffnen" gestellt. In Lubmin befindet sich die Anlandestation von Nord Stream 2 auf deutscher Seite. Angemeldet war die Demonstration für 5.000 Teilnehmer. Auch die Aufhebung der in Folge der russischen Invasion in der Ukraine beschlossenen Sanktionen gegen Russland gehört zu den Forderungen. Von einer Inbetriebnahme der Pipeline erhoffen sich die Demonstranten, dass wieder günstiges russisches Gas nach Deutschland fließt. So könne man die Energiepreise bezahlbar machen. Die Bundesregierung hatte eine Öffnung der Pipeline aber bereits mehrfach ausgeschlossen.

Aktivisten mit Ukraine-Flaggen stellen sich vor Bühne auf

Redner untermauerten die Forderungen - darunter auch der Rücktritt der Bundesregierung - in ihren Beiträgen. Es wurden zahlreiche Russland-Fahnen geschwenkt. Viele Teilnehmer hielten Schilder mit der Parole "Wir sind das Volk". Die Kundgebung verlief bislang laut Polizei relativ friedlich. Als sich vier Personen mit Ukraine-Flaggen und Schildern mit der Aufschrift "Russia Is A Terrorist State" vor der Bühne aufstellten, wurde es beinahe handgreiflich. Die Pro-Ukraine-Aktivisten wurden begleitet von lauten Schreien und Getrommel zurückgedrängt. Danach entspannte sich die Atmosphäre wieder.

Demo-Aufruf von "Die Basis"-Parteimitglied

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort. Organisator der Kundgebung war Martin Klein, Mitglied der Partei "Die Basis". Diese entstand 2020 aus den damaligen Corona-Protesten und setzt sich inzwischen für Friedensgespräche mit Russland ein. Die Demonstranten ziehen voraussichtlich noch bis 17 Uhr durch Lubmin. An einer ähnlich motivierten Demonstration Anfang des Monats hatten sich rund 1.800 Teilnehmer in Lubmin eingefunden. Seinerzeit waren auch viele Russland-Fahnen geschwenkt und Transparente mit radikalen Forderungen wie "Rot-Gelb-Grün an die Ostfront" gezeigt worden.

