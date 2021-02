Löcknitz: Corona-Tests stellen polnische Schüler vor Probleme Stand: 02.02.2021 19:16 Uhr Sämtliche polnischen Schüler der Abschlussklassen am deutsch-polnischen Gymnasium in Löcknitz bei Pasewalk gehen derzeit nicht zur Schule, obwohl sie das dürften. Der Grund: die notwendigen Corona-Schnelltests.

Die Eltern der polnischen Schüler wollen oder können die Tests nicht bezahlen. Für den Schulbesuch in Deutschland sind sie allerdings verpflichtend. Jeden vierten Tag müssen die polnischen Schüler bei einem Schulbesuch in Löcknitz einen negativen Test vorweisen. So steht es in der Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommerns. Neben den Eltern will auch der Schulträger, der Kreis Vorpommern-Greifswald, die notwendigen Kosten für die Tests nicht übernehmen, wie eine Sprecherin erklärte.

Ministerium sucht nach Lösung

Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab. Das Bildungsministerium teilte mit, es prüfe Möglichkeiten, wie sich alle Schüler aus Polen ohne Probleme im Präsenzunterricht auf ihre baldigen Abiturprüfungen am Löcknitzer Gymnasium vorbereiten können. Konkreter wurde das Ministerium allerdings nicht.

Nach den Winterferien keine Präsenzpflicht mehr

Nun drängt die Zeit. Denn für die restlichen Klassen ist die Präsenzpflicht nur bis zu den Winterferien ausgesetzt. Sollte die Schule nach den Ferien wieder normal beginnen, kämen sämtliche 84 Schüler aus Polen wieder ans deutsch-polnische Gymnasium. Auch sie würden dann regelmäßige Corona-Tests benötigen.

