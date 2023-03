Liveticker zum Warnstreik: So ist die Lage in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 27.03.2023 07:33 Uhr Die Gewerkschaft ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen heute mit einem groß angelegten bundesweiten Warnstreik weite Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland lahmlegen. Welche Auswirkungen hat das auf die Menschen in MV? Alle Infos im Liveticker.

Hohe Streikbereitschaft bundesweit

Beim bundesweiten Verkehrswarnstreik haben sich der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zufolge bis zum frühen Morgen allein im Bahnsektor mehr als 30.000 Beschäftigte an 350 Standorten beteiligt. "Die Streikbereitschaft ist sehr hoch, die Wut der Beschäftigten von den Arbeitgebern hingehalten zu werden, riesig", teilte EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch am Morgen mit.

In Schwerin, Rostock und Wismar wird auf den Anzeigetafeln im Bahnhof angezeigt, dass ab etwa 15 Uhr wieder einige Regionalzüge fahren. In Wismar werden unter anderem Verbindungen zum Berliner Flughafen, nach Tessin oder Ludwigslust angezeigt. Eine Nachfrage bei der Deutschen Bahn ergab: Es könnte sein, dass am Nachmittag wieder einige Züge im Regionalverkehr fahren. Das hinge jedoch vom Streikverlauf ab, so ein Sprecher. Bei der Bahnhotline hingegen heißt es: Auch am Nachmittag fährt nichts - zumindest zwischen Schwerin und Hamburg.

In Wismar stehen vor dem Bahnhof Taxis für Zugreisende bereit, die vom Streik überrascht worden sind. Das scheint aber kaum der Fall zu sein. Das Angebot wird den Taxifahrern zufolge nicht wirklich wahrgenommen: "Wir sind alle vorbereitet, hier ist aber nichts", sagt ein Fahrer.

Flugausfälle wegen Streik - was nun?

Einen wegen Streiks gestrichenen Flug kann der Kunde stornieren, er bekommt dann sein Geld zurück. Wer trotzdem fliegen will, hat Anspruch auf einen späteren Flug oder eine anderweitige Beförderung, etwa mit der Bahn. Auf keinen Fall sollte der Kunde vorschnell selbst eine Bahnfahrtkarte kaufen, warnt die Verbraucherzentrale Hamburg. Es sei nicht sicher, dass die Fluggesellschaft die Kosten in diesem Fall erstatte.

Die Fähren in Rostock fahren heute wie gewohnt. Im Bahnhof der Hansestadt herrscht dagegen gähnende Leere. Auf den Anzeigetafeln dorf steht heute nur: "Dieser Zug fällt heute aus". Betroffen sind neben dem Fernverkehr auch S-Bahn-Verbindungen unter anderem zwischen Warnemünde und Rostock. Wer heute mit dem Zug von Rostock nach Wismar, Laage oder Güstrow fahren wollte, muss ebenfalls auf ein anderes Verkehrsmittel wie das Auto umsteigen.

Flughäfen auch von Streik betroffen

Gestreikt wird auch in den Flughäfen. 380.000 Geschäfts- und Privatreisende müssen laut Flughafenverband ADV heute in ganz Deutschland am Boden bleiben. Betroffen ist unter anderem der Flughafen in Hamburg. Dort wird es heute keine Abflüge geben, weil die Sicherheitskontrolle komplett geschlossen wird. Alle geplanten 147 Starts werden gestrichen oder finden ohne Passagiere statt. Betroffene sollen Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufnehmen und nicht zum Flughafen kommen.

Der Bahnhof in Greifswald ist heute Morgen so gut wie leer. Nur vereinzelt warten Menschen am Bahnsteig und hoffen, dass doch noch ein Zug fährt. Auf den Anzeigetafeln tauchen nur Verbindungen vom Wochenende auf. In Stralsund stehen statt Fahrgäste Streikende mit Warnwesten im Bahnhof. Auch in Neubrandenburg ist der Bahnhof heute weitestgehend leer - auf den Anzeigetafeln wird kein Zug angezeigt.

Arbeitsrechtler: Arbeitnehmer tragen "Wegerisiko"

Rechtlich gesehen ist ein Streik keine Entschuldigung für einen Arbeitnehmer, unpünktlich oder gar nicht am Arbeitsplatz zu erscheinen. Bei einem Streik, der in der Regel vorher angekündigt ist, müssen Arbeitnehmer nach Angaben der Gewerkschaft Ver.di Verzögerungen im Verkehr einplanen und zur Not früher losfahren, auf andere Verkehrsmittel oder alternative Routen ausweichen.

Busse und Straßenbahnen fahren

Im Nahverkehr von Mecklenburg-Vorpommern sollen heute alle Straßenbahnen, Busse und Schulbusse nach Aussage von ver.di fahren. Ebenfalls wie gewohnt unterwegs sind die Fähren der Weißen Flotte und der Reederei Hiddensee und auch die Mecklenburgische Bäderbahn Molli. Die Verkehrgesellschaft Vorpommern-Rügen teilt auf ihrer Internetseite mit, dass auch bei ihnen nicht gestreikt wird.

ODEG streicht alle Verbindungen - kein Ersatzverkehr

Die private Eisenbahngesellschaft ODEG streicht heute alle Verbindungen - darunter der RE 8 Nord von Wismar nach Berlin, der RE 9 von Rostock nach Sassnitz, der RE 14 von Hagenow nach Parchim sowie der RE 10 von Rostock nach Züssow. Ersatzverkehr mit Bussen werde es nicht geben, so die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft. Zwar werde die ODEG selbst nicht direkt bestreikt, hieß es vom Unternehmen, allerdings wirke sich der Streik bei der Deutschen Bahn aus.

Der Streik hat in der Nacht begonnen und soll bis 24 Uhr andauern. Auswirkungen waren aber schon am Sonntag zu spüren. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, starteten bereits gestern keine Züge mehr, die ihr Ziel erst nach Streikbeginn erreicht hätten. Neben dem Fernverkehr werde auch im Regionalverkehr heute "größtenteils kein Zug fahren" - etwa der RE 1 von Schwerin nach Hamburg. Wer bis einschließlich Donnerstag letzter Woche ein Bahn-Ticket für heute oder morgen gebucht habe, soll dieses bis zum 4. April flexibel nutzen können, teilt der Konzern mit.

Warum wird gestreikt?

Mit den Warnstreiks wollen Verdi und EVG den Druck in ihren gegenwärtigen Tarifrunden erhöhen. Unter angespannten Vorzeichen treffen heute in Potsdam Verdi und der Beamtenbund dbb erneut auf die Kommunen und den Bund. Hier beginnt die dritte Verhandlungsrunde für 2,5 Millionen Beschäftigte. Beide Seiten sind noch weit voneinander entfernt, eine Einigung ist dennoch nicht ausgeschlossen.

