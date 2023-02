Linke nominiert Kandidaten für OB-Wahl in Schwerin Stand: 25.02.2023 17:15 Uhr Daniel Trepsdorf tritt für die Partei Die Linke als Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Schwerin an.

Etwas mehr als zwei Monate vor dem Wahltermin hat die Partei Die Linke Daniel Trepsdorf als ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Schwerin am 4. Juni ins Rennen geschickt. Der 46-Jährige wurde am Sonnabend offiziell vom Kreisverband nominiert. Trepsdorf stammt aus Finsterwalde in Brandenburg. 2012 zog der Vater von zwei Kindern nach Schwerin. Trepsdorf sitzt seit vier Jahren in der Schweriner Stadtvertretung, dort ist er Fraktionsvorsitzender der Linken.

Leiter des Demokratiezentrums Westmecklenburg

Der Sozialwissenschaftler leitet das Demokratiezentrum Westmecklenburg. Er war unter anderem Bildungs- und Kulturkoordinator für die Stadt Dresden. Daniel Trepsdorf hatte bereits vor einem halben Jahr sein Interesse bekundet, für das Amt des Oberbürgermeisters zu kandidieren. Er ist derzeit der fünfte Bewerber. Neben Amtsinhaber Rico Badenschier (SPD) kandidieren bereits Regina Dorfmannn (Bündnis 90/Die Grünen), Thomas Tweer (parteilos, unterstützt von CDU, FDP und den Unabhängigen Bürgern) und Leif-Erik Holm (AfD). In drei Wochen endet die Bewerbungsfrist. Die Oberbürgermeisterin beziehungsweise der Oberbürgermeister Schwerins wird für sieben Jahre gewählt.

