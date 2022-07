Letzter Schultag: MV startet in die Sommerferien

Stand: 01.07.2022 05:46 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern ist heute letzter Schultag an den allgemeinbildenden Schulen. Mehr als 155.000 Schülerinnen und Schüler bekommen ihre Zeugnisse und starten dann in die Sommerferien. Für die rund 34.000 Berufsschüler im Land beginnen die Ferien eine Woche später.