Leichenteile in Fluss bei Güstrow gefunden Stand: 13.05.2022 14:09 Uhr Taucher der Rostocker Berufsfeuerwehr haben aus dem Fluss Nebel bei Hoppenrade (Landkreis Rostock) menschliche Körperteile geborgen. Möglicherweise gehören sie zu einer Leiche, die am vergangenen Sonntag in dem Fluss gefunden worden war.

Ein Angler hatte den Torso der Leiche entdeckt und die Polizei informiert. Daraufhin suchten Berufstaucher in den vergangenen Tagen in der Nebel nach den fehlenden Körperteilen. Ob die, die jetzt gefunden wurden, zur Leiche gehören, sollen in der kommenden Woche Rechtsmediziner klären.

Rätselraten um Leichenfund

Völlig unklar sei derzeit noch, um wen es sich bei der Leiche handelt, sagte eine Polizeisprecherin. In der Region würden keine Vermisstenanzeigen vorliegen. Auch die Todesumstände seien völlig unklar.

