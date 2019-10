Stand: 23.10.2019 08:33 Uhr

Leiche nach Wohnhausbrand entdeckt - Brandstiftung?

Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Güstrow (Landkreis Rostock) mit einem Toten ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung mit Todesfolge. Das Feuer war den Angaben zufolge am Dienstagabend gegen 22 Uhr im Anbau eines zweistöckigen Hauses in der Robert-Beltz-Straße ausgebrochen und hatte schnell auf den Dachstuhl übergegriffen.

Vermutlich Hausbewohner zu Tode gekommen

In der Brandruine fanden Feuerwehrleute später eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche, deren Identität noch geklärt wird. In dem habe nur eine Person gewohnt, die auch noch vermisst werde, sagte ein Polizeisprecher. Das Haus wurde für kriminaltechnische Untersuchungen beschlagnahmt.

Zwei weitere Häuser wurden evakuiert

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden während der Löscharbeiten auch zwei angrenzende Häuser aus Sicherheitsgründen evakuiert. Die Bewohner konnten inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Sachverständiger soll die Brandursache ergründen.

