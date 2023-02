Landwirte in MV dürfen wieder düngen Stand: 01.02.2023 05:56 Uhr Von heute an dürfen die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern ihre Felder wieder düngen. Die gesetzliche Sperrfrist, die jeden Winter gilt, endet bundesweit. Mit dem Februar tritt auch die neue Düngelandesverordnung in MV in Kraft.

Gülle oder Gärreste aus Biogasanlagen und auch Mineraldünger können von heute an wieder auf die Ackerflächen gebracht werden. Voraussetzung ist, dass der Boden die Nährstoffe aufnehmen kann und beispielsweise nicht gefroren ist. Auf den Feldern in Mecklenburg-Vorpommern wächst momentan vor allem Wintergetreide und Raps heran.

Kritik an Düngelandesverordnung

Von heute an gilt auch die neue Düngelandesverordnung in MV. Darin geht es unter anderem um die Gebiete, in denen das Grundwasser zu stark mit Nitrat belastet ist. Auf einem Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist das der Fall. Dort darf nun nur noch eingeschränkt gedüngt werden, um das Grundwasser besser zu schützen. Landwirte zweifeln weiterhin die Rechtmäßigkeit dieser Verordnung an und wollen deshalb erneut klagen.

