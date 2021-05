Landkreis Vorpommern-Rügen: Einzelhandel darf öffnen Stand: 14.05.2021 18:04 Uhr Der Einzelhandel im Kreis Vorpommern-Rügen kann ab heute öffnen. Für die Kunden gilt: Tests sind nicht nötig, weil, so heißt es, andernorts inzwischen viel getestet wird.

In Betrieben etwa gibt es zwei Testangebote pro Woche, in der Bildung und der Pflege sogar eine Testpflicht. "Das gibt uns eine gute Sicherheit und rechtfertigt, dass wir diese Hürde für unseren Einzelhandel nun zurücknehmen können", sagte Landrat Stefan Kerth (SPD).

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Jetzt alle MV-Kreise mit Inzidenz unter 100 Am höchsten ist der Wert mit 82,9 an der Mecklenburgischen Seenplatte. Hamburg steht so gut da wie seit Oktober nicht. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Öffnung unter Vorbehalt

Die Regelung gilt für den gesamten Einzelhandel im Kreis, wenn die Geschäftsinhaber für Sicherheits- und Hygienekonzepte gesorgt haben. Zunächst ist die Öffnung befristet bis zum 22. Mai und kann laut Allgemeinverfügung jederzeit widerrufen werden. Das geschieht frühestens, nachdem im Kreis die Inzidenz für drei Tage über 50 liegt - etwa wenn sich die Corona-Fälle nicht genau lokalisieren lassen. Spätestens aber nachdem die Sieben-Tage Inzidenz zehn Tage lang ununterbrochen über 50 liegt, müssten die Geschäfte wieder schließen. "Die Branche hat enorm Federn lassen müssen, daher freue ich mich für jeden Einzelnen, der wieder aufschließen kann", sagte Landrat Kerth. Die entsprechende Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht.

Schwerin hofft auf kommenden Donnerstag

Für den Einzelhandel in der Landeshauptstadt Schwerin zeichnet sich eine Öffnungsperspektive ab kommenden Donnerstag ab, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Voraussetzung sei, dass die Inzidenz weiterhin stabil unter 50 bleibt. Der Corona-Krisenstab der Stadt werde am Dienstag darüber beraten, ob der stationäre Einzelhandel in Schwerin am Donnerstag wieder öffnen kann. "Bleibt die Entwicklung weiterhin so erfreulich, dann wird Schwerin den Entscheidungsspielraum zur Wiedereröffnung des Einzelhandels mit der gebotenen Vorsicht noch vor Pfingsten nutzen“, sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD). Nach Angaben der Landesregierung sollen der Einzelhandel und die körpernahen Dienstleistungen im ganz Mecklenburg-Vorpommern am 25. Mai wieder öffnen dürfen. Ein früherer Termin ist nur dann möglich, wenn in der jeweiligen Region die Inzidenz für mehrere Tage stabil unter 50 liegt.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.05.2021 | 06:02 Uhr