Stand: 15.11.2022 06:09 Uhr Landesweit Proteste gegen Energiepolitik

An Demonstrationen gegen die Energiepolitik und steigende Preise haben sich am Montag landesweit rund 3.900 Menschen beteiligt. Die Proteste richteten sich laut Polizei auch gegen den Krieg in der Ukraine, die Russland-Sanktionen und die Corona-Maßnahmen. Insgesamt gab es 26 Versammlungen und Aufzüge - unter anderem in Rostock, Güstrow, Neustrelitz, Greifswald, Anklam und Bergen. Alle Versammlungen, so die Polizei, verliefen nach bisherigen Erkenntnissen ohne nennenswerte Störungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.11.2022 | 06:30 Uhr