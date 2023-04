Stand: 25.04.2023 06:37 Uhr Landesweit 17 Demonstrationen gegen Inflation und Krieg

Gegen die aktuelle Politik, die anhaltende Inflation und den Krieg gegen die Ukraine sind am Montag in Mecklenburg-Vorpommern wieder hunderte Menschen auf die Straßen gegangen. Die Polizei zählte landesweit 17 Veranstaltungen mit insgesamt 1.300 Teilnehmern - das waren etwas weniger als vor einer Woche. Mit 190 Teilnehmenden gab es die größte Versammlung in Waren. In Greifswald waren es 100 und in Schwerin elf Demonstranten.

