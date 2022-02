Landesregierung: Ende der Maskenpflicht im Unterricht

Stand: 15.02.2022 15:11 Uhr

Schüler in Mecklenburg-Vorpommern müssen vom 7. März an keine Masken mehr in Klassenräumen tragen. Das kündigte Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin an.