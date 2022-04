Landesregierung kann wichtige Akte zur Klimastiftung nicht finden Stand: 30.04.2022 09:22 Uhr Zentrale Unterlagen zur umstrittenen Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommerns sind angeblich in der Landesregierung unauffindbar. Damit lässt sich nicht nachvollziehen, welchen Einfluss russische Interessen auf deren Gründung hatten.

Die Hauptakte zur Gründung der umstrittenen Klima- und Umweltstiftung Mecklenburg-Vorpommern ist innerhalb der Landesregierung angeblich unauffindbar. Wie die "Welt am Sonntag" vorab berichtete, konnten mehrere Regierungsstellen der Zeitung nicht sagen, wo die Unterlagen verblieben sind. Die damals rot-schwarze Landesregierung hatte die Stiftung Anfang 2021 ins Leben gerufen, um mit verdeckten Geschäften den Bau der russischen Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee voran zu treiben, deren Fertigstellung nach Angaben der Landesregierung von Sanktionen der USA bedroht schien. Die russisch dominierte Nord Stream 2 AG zahlte 20 Millionen Euro in die Stiftung ein.

Nach Auflösung des Ministeriums verschwunden

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte mehrfach erklärt, der frühere Energieminister Christian Pegel (SPD) habe die Federführung bei der Vorbereitung der Stiftung gehabt. Pegel, inzwischen Innenminister, teilte laut "Welt am Sonntag" mit: "Die Akte ist im Energieministerium verblieben." Dieses Ministerium wurde allerdings nach der Landtagswahl 2021 von der neuen rot-roten Landesregierung aufgelöst, die Arbeit auf andere Ministerien aufgeteilt. Für die Energiepolitik ist das Wirtschaftsministerium zuständig. Dort konnten die Stiftungs-Unterlagen laut "Welt am Sonntag" noch nicht gefunden werden. Auch Schwesigs Staatskanzlei sah sich auf Nachfrage außerstande mitzuteilen, was mit den Dokumenten geschehen ist.

Sellering blockiert Informationen

Hannes Damm, Landtagsabgeordneter der Grünen, sagte gegenüber der "Welt am Sonntag", der Vorgang werfe "zahlreiche neue Fragen auf". Vor kurzem war bereits bekannt geworden, dass in einem Finanzamt Steuerunterlagen zur Klimastiftung abhandengekommen sein sollen. Drei der vier Oppositionsfraktionen im Landtag – CDU, Grüne und FDP – wollen im Mai im Landtag die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses beschließen, um die umstrittene Klimastiftung zu durchleuchten. Deren Vorsitzender, Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), versucht so gut wie ihm möglich, Informationen über die Pipeline-Aktivitäten der Stiftung zurückzuhalten. So wurde die Stiftung bereits durch drei Gerichtsurteile verpflichtet, Informationen an Journalisten herauszurücken. Sellering legte jeweils Einspruch beziehungsweise Berufung ein. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine forderten Landesregierung und Landtag, die Stiftung aufzulösen. Auch dagegen wehrt sich Stiftungs-Chef Sellering vehement.

Bundeswirtschaftsminister billigte Stiftung nicht

Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte indes der "Welt am Sonntag", er habe von der beabsichtigten Gründung der Stiftung gewusst, sie aber nicht gebilligt. Aus Respekt vor der zustimmenden Entscheidung des Schweriner Landtags habe sich jedoch nicht öffentlich zur Klimastiftung geäußert. Schwesig hatte bislang suggeriert, die Klimastiftung sei im stillen Einvernehmen mit der Bundesregierung gegründet worden.

