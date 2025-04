Stand: 28.04.2025 10:33 Uhr Herzinfarkt am Steuer: Ersthelfer retten Lkw-Fahrer

In einem Industrie- und Gewerbegebiet in Kavelstorf (Landkreis Rostock) hatte der Fahrer eines Lastwagens am Montagmorgen einen Herzinfarkt. Da der 68-Jährige hinter dem Steuer zusammengebrochen war, kam der 40-Tonner von der Fahrbahn ab. Der Lkw fuhr daraufhin weiter, kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Mast. Erst einige Meter weiter blieb der Lastwagen stehen. Ein Augenzeuge hatte den Unfall mitbekommen und reagiert sofort, als er den regungslosen Mann am Steuer sah. Er schlug eine Scheibe des Fahrzeugs ein und zog den 68-Jährigen aus dem Fahrerhaus. Mehrere Ersthelfer reanimierten den Mann, bis die Einsatzkräfte vor Ort waren und die Versorgung übernehmen konnten. Der Fahrer des Lkw wurde in die Universitätsklinik nach Rostock gebracht und ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Aufgrund des Unfalls und des quer auf der Fahrbahn stehenden Lkw kam es zu kurzzeitigen Sperrungen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

