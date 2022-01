Lage der MV-Werften beschäftigt Finanzausschuss des Landtags Stand: 05.01.2022 06:31 Uhr Die Krise der MV-Werften und der Rechtsstreit des Eigentümerkonzerns Genting Hong Kong mit dem Land um einen millionenschweren Hilfskredit beschäftigt den Finanzausschuss des Landtags.

Die Geldnot der MV-Werften ist heute Thema im Finanzausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Dabei geht es um den Rechtsstreit um einen Kredit, den die Landesregierung in Aussicht gestellt hatte. Die Abgeordneten wollen von Finanzminister Heiko Geue (SPD) hören, was zu der jüngsten Zuspitzung geführt hat und wie es nun weitergehen soll.

Irritationen über Klage des Mutterkonzerns

Den Kredit in Höhe von rund 78 Millionen Euro hatte das Land der angeschlagenen Werftengruppe in Aussicht gestellt. Die Auszahlung war an die Bedingung geknüpft, dass auch der Bund und das Unternehmen sich angemessen beteiligen. Diese Bedingungen sollten bis Jahresende verhandelt werden. Überraschend klagte dann allerdings der Mutterkonzern Genting Hong Kong auf die Auszahlung des Geldes per einstweiliger Verfügung. Die Klage wurde zwar zunächst abgewiesen, sorgte aber für Verstimmung nicht nur in der Politik. Finanzminister Geue erklärte, das Verhalten Gentings habe für Irritationen gesorgt. Für ihn sei klar, dass Genting und der Bund sich nun einigen müssen.

Weiterer Gerichtstermin in kommender Woche

Die oppositionelle CDU erwartet von der Landesregierung neben einem Bericht über den bisherigen Verlauf der Gespräche mit Genting auch eine belastbare Aussage, wie es mit dem Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern langfristig weitergehen soll, wie der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Marc Reinhardt, sagte. Heute sollen die Ausschussmitglieder in nichtöffentlicher Sitzung informiert werden. Für kommenden Dienstag ist ein weiterer Gerichtstermin angesetzt.

