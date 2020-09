Stand: 16.09.2020 04:58 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kreuzfahrtschiff legt erstmals seit Corona in Wismar an

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie legt ein Kreuzfahrtschiff im Seehafen Wismar an. Die Ankunft der "MS Europa" könnte ein Eindruck davon vermitteln, wie es mit der Kreuzschifffahrt in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht. Laut Hygiene-Konzept der Reederei Hapag Lloyd dürfen nur 60 Prozent der normalerweise möglichen Passagiere an Bord des Schiffes sein. Somit sind auf dem vergleichsweise kleinen Kreuzfahrtschiff nur 240 Reisende zugelassen.

Kreuzfahrtschiff legt um 7 Uhr an

Die Ankunft der "MS Europa" am Kreuzfahrtanleger ist um 7 Uhr geplant, die Passagiere können direkt an Land gehen. Weitere Schiffe der Reederei waren schon in den vergangenen Wochen an der Ostsee-Küste des Landes unterwegs. Erst gestern ankerte die "Hanseatic Inspiration" mit etwa 140 Passagieren vor Boltenhagen. Die Urlauber sind per Schlauchboot an Land gekommen.

Anfang Oktober kommt "MS Europa 2"

Schon am 4. Oktober kommt die etwas größere "MS Europa 2" auch nach Wismar. Für diese 12-tägige Rundreise in Nord- und Ostsee können noch Kabinen gebucht werden. Die günstigste kostet pro Person knapp 6.000 Euro, die teuerste fast 30.000.

