Stand: 29.03.2023 12:43 Uhr Kran zerreißt Bahnstromleitung auf Strecke Berlin-Rostock

Ein Lkw mit Ladekran hat im Landkreis Rostock die Hochspannungsleitung der Deutschen Bahn zerrissen und so eine fast zehnstündige Bahnstreckensperrung zwischen Güstrow und Rostock verursacht. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag am Bahnübergang Augustenruh zwischen Schwaan und Güstrow, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt. Der betroffene Teil der Bahnstrecke Berlin-Rostock wurde aber wegen der aufwendigen Reparatur bis nach 20 Uhr abends gesperrt. Dadurch mussten 27 Züge umgeleitet werden, ein Zug entfiel ganz. Die Bundespolizei ermittelt zur Ursache.

